LIVE Inter-Salernitana 0-0 | ci prova Dimarco

Diretta- Salernitana: cronaca1' - Partiti! Al Giuseppe Meazza di Milano è iniziata- Salernitana. Dove vedere- Salernitana: streaming e diretta tv Il match trae ...Inzaghi, seconda stagione all'© LaPresseNell'ultimo turno di campionato, la squadra guidata da Simone Inzaghi ha battuto a domicilio il Sassuolo di Alessio Dionisi grazie alla doppietta del ...Simone Inzaghi cambia rispetto alla previsioni della vigilia, confermando Onana in porta al posto di Handanovic, e posizionando Calhanoglu come play basso con Mkhytarian e Barella mezzali. In difesa A ...INTER-SALERNITANA 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SALERNITANA 12.32 - Calcio d'inizio dell'incontro per l'Inter: PARTITI! 12.31 - Skriniar e Mazzocchi davanti a ...