Incidente in moto | Ivan muore due settimane dopo il fratello

Repubblica Roma

Perde il fratello in unstradale , oggi muore in. Si chiamava Ivan Spanu , aveva 47 anni ed era di Cabras. Ha perso la vita questo pomeriggio sulla strada provinciale 44, che costeggia il sito nuragico di ...Per cause in corso di accertamento, un uomo è caduto mentre era in sella alla suaed è stato sbalzato a circa 10 metri di distanza dal luogo dell'. Sul posto sono intervenuti un'... Incidente di moto ad Agosta: gravissimo il centauro Perde il fratello in un incidente stradale, oggi muore in moto. Si chiamava Ivan Spanu, aveva 47 anni ed era di Cabras. Ha perso la vita questo pomeriggio sulla strada provinciale ...Incidente sull’Aurelia, oggi pomeriggio, intorno alle 17, nel tratto che da Braccagni conduce all’uscita di Grosseto Nord. Per cause in corso di accertamento, un uomo è caduto mentre era in sella alla ...