Dalla condizione alla concentrazione | quanti grattacapi per Cannavaro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un dato è appurato da tempo, la spia della benzina al Benevento si accende costantemente troppo presto. Le formazioni avversarie sembrano avere sempre una marcia in più nei finali di partita, anche e soprattutto perchéparte opposta c’è un calo evidente della Strega con il trascorrere dei minuti. Se a questo si aggiunge una rosa ridotta all’osso, con sette assenti e qualche recupero forzato, si capisce come il quadro della situazione non possa essere certamente roseo. Giustificare il momento negativo solo con una forma fisica deficitaria, vedendo in Fabio Caserta un “comodo” capro espiatorio, però, rappresenta un autogol che i giallorossi e i suoi tifosi non devono commettere. Sullaatletica incidono tanti fattori (un mercato tardivo, un cambio di metodologia, stop dovuti a ...