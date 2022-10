CR7 vicino all’Atletico Madrid? Arriva la risposta di Simeone

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’ultima sessione estiva di calciomercato è stata piuttosto turbolente per Cristiano Ronaldo. In molti davano per scontato il suo addio al Manchester United, ma alla fine CR7 è rimasto in Premier. Tuttavia, però, il portoghese è stato accostato a tanti club. Uno in particolare è stato l’Atletico, una delle squadre con cui Cristiano non è mai andato d’accordo.AtleticoCR7 Nelle ultime ore, un giornalista ha provocatodicendogli che un uccellino gli aveva riferito del suo interesse verso Ronaldo. Ladel tecnico argentino, ovviamente, non si è fatta attendere: “L’uccellino ti ha raccontato una verità molto lontana da quello che è accaduto. Le persone a volte dicono quello che vorrebbero che accadesse: Cristiano è un riferimento assoluto per il Real ...