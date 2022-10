Tu Si Que Vales 2022 | Diva canta “Come ti permetti?” video e gallery

Sul palco di Tu si2022 sono giunti degli spogliarellisti per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli vestiti da pompieri. A impazzire per loro però è stato anche Rudy Zerbi. Ecco cosa è accaduto sul palco. Video ...Si è ripresa subito Sabrina Ferilli dallo scherzo di Gerry Scotti con la complicità di Maria De Filippi a Tu si. Ci hanno pensato sei aitanti ragazzi, i Menmania, che sono saliti sul palco vestiti da pompieri per poi uscire quasi nudi. Al termine dell'esibizione, infatti, si sono voltati di spalle e ...Civitella Roveto. Ha conquistato il pubblico con la sua simpatia come cantante, poeta e battutista. Vincenzo Lancia a "Tu si que vales" si propone come cantante. L'ex maresciallo dei carabinieri, 62 a ...Nella quinta puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 15 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Anca e Lucca, due mentalisti ed anche marito e moglie viennesi, che si sono esibiti per la ...