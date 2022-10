Spalletti “Fa piacere dare gioia ai nostri tifosi”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Bisogna avere sempre più voglia, quella voglia che ci si contagia tra compagni. Ho visto delle cose bellissime nell’ultima partita e sarebbe bello sentirsi dentro quell’atteggiamento al punto da non poterne fare a meno. E’ questo che dà forza al gruppo, alla squadra”. Così Luciano, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna, match in programma domani alle ore 18 allo stadio Maradona. “Tutti voglionoil massimo eil proprio contributo”. I felsinei di Thiago Motta dovranno fare a meno di Arnautovic, manon fida dei rossoblù: “Hanno una grande rosa con tanti calciatori importanti. Anche senza Arnautovic hanno importanti alternative. Sarà una partita che avrà le sue complicazioni. Se agiremo come facciamo in allenamento, oggi ...