Sampdoria - Roma | la probabile formazione di Mourinho

... ladi José Mourinho si rituffa nel campionato. La decima giornata di Serie A vedrà i giallorossi di scena a Marassi, sul campo della, lunedì alle 18.30. Probabile un minimo di turn - ...il turno andrà in archivio lunedì cone Lecce - Fiorentina. Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della decima giornata di Serie AEmpoli - Monza sabato ore 15 EMPOLI (4 - 3 - 1 ...Probabili formazioni Sampdoria-Roma - La nuova Sampdoria di Stankovic ospita la Roma di Mourinho in un match già fondamentale per le due squadre ...Serie A, dopo i pareggi in Europa League, le romane riscendono in campo in Campionato per rimanere agganciate al treno Champions. La Lazio ospita l’Udinese, in un scontro al vertice tra due delle sorp ...