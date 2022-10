Roma | paura in strada | prima ruba una borsa | poi aggredisce gli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 ottobre 2022). Attimi diieri ina seguito del fermo di un uomo che pocoavevato unaall’interno di un negozio. La sua presenza non è passata inosservata ad alcuniche, liberi dal servizio, non hanno esitato nell’acciuffare il malvivente mettendo a rischio anche la propria incolumità. Leggi anche:, arrestato due volte in 24 ore:l’aggressione in autobus, poi la rapina in appartamento Scappa lungo via Laurentina con unata I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 13 in via Laurentina. Qui un cittadino cileno di 45 anni è stato ‘beccato’ da alcunidi polizia con unache avevato poco ...