Modena-Como 5-1 | il tabellino

Benevento - Ternana 2 - 3 Cagliari - Brescia 2 - 1 Cittadella - Spal 0 - 0 Cosenza - Genoa 1 - 25 - 1 Palermo - Pisa 3 - 3 Parma - Reggina 2 - ...Manita delal: 5 - 1. Palermo raggiunto dal Pisa: 3 - 3. Senza gol Cittadella - SPAL, con De Rossi al debutto. Ora in campo il Bari in casa con l'Ascoli. Tutti gli aggiornamenti qui su ...Sono maturati i risultati delle 14.00 in questo sabato della nona giornata di Serie B. Il Palermo ed il Pisa si sono divisi la posta in palio con un pirotecnico 3-3. Goleada Modena ai danni del Como i ...Aiuto, sta sprofondando il Como. Che scoppola a Modena per la squadra di mister Longo, che rimedia cinque reti, tutte di testa e tre su calcio d’angolo, disputando la peggior partita della storia rece ...