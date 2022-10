Iran | incendio e spari nel carcere di Teheran dov' è detenuta Alessia Piperno | 8 feriti

(Di sabato 15 ottobre 2022) In fiamme il braccio 7, dove i detenuti sono rinchiusi in modo provvisorio in attesa di processo. La maggior parte sono persone arrestate durante le recenti ...

In fiamme il braccio 7, dove i detenuti sono rinchiusi in modo provvisorio in attesa di processo. La maggior parte sono persone arrestate durante le recenti proteste. I detenuti hanno appiccato un incendio. 'La situazione è al momento sotto completo controllo'. L'associazione 'articolo 19', che difende la libertà di espressione e informazione in Iran, ha riferito della situazione. La prigione di Evin a Teheran è considerata una delle peggiori condizioni carcerarie in Iran. Ci sono prigionieri politici detenuti. Le strade verso Evin sono intasate dalle macchine. I pasdaran hanno chiuso tutte le strade e sparano a chi tenta di avvicinarsi.