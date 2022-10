Corriere dello Sport

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "A chi farei tirare il rigore della vita A Mario Balotelli , il migliore dal dischetto" . A parlare non è uno qualunque ma Erling, attaccante protagonista di uno strepitoso avvio di stagione con la maglia del Manchester City e autore di 20 gol (e 3 assist) in 13 partite giocate. Un'altra 'connessione' con l'Italia per ...In Qatar mancherà molto di più Erling Braut, che ... Haaland e l'elogio a Balotelli: "In una cosa Mario è il numero uno" Protagonista di uno strepitoso avvio di stagione con la maglia del Manchester City, l'attaccante norvegese considera l'italiano il miglior rigorista in circolazione ...Lui era davvero bravo”. L’articolo Haaland elogia a sorpresa un attaccante italiano per i rigori proviene da Numero Diez Se dovesse escludere se stesso dalla lista, l’ex Dortmund fa un nome un po’ ina ...