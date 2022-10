Empoli-Monza | le formazioni ufficiali | Satriano-Destro per Zanetti Gioca Sensi

... alle ore 15, l'e il. Una sfida diretta importante in ottica salvezza. Palladino, allenatore del© LaPresseI padroni di casa, guidati dall'allenatore Paolo Zanetti, sono reduci dal ...DIRETTA: IL TESTA A TESTA Per la diretta didiamo uno sguardo ai precedenti delle due squadre. Al Carlo Castellani, prima di oggi, le due compagini si sono affrontate in altre ...Alle 15:00 allo stadio Castellani si gioca il primo anticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2022-23 tra i padroni di casa dell’Empoli e la neopromossa Monza. Queste le formazioni uffi ...Formazioni ufficiali Empoli-Monza - Allo stadio Castellani di Empoli, i padroni di casa, reduci da un pareggio contro il Torino, ospitano il Monza ...