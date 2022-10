Crisi del gas | verso il razionamento? Nomisma choc | “Compratevi un generatore”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott – “Vado giù ‘peso’, ma bisogna militarizzare laa livello nazionale e anche europeo, nel senso che sarà necessario, speriamo di no, prendere in considerazione il” delle fonti energetiche, partendo proprio dal gas. E’ quanto dichiarato oggi da Davide Tabarelli, presidente diEnergia durante un convegno a Bologna promosso da Ascom, Abiconf e Unoenergy sharing solutions. Di conseguenza, ecco il consigliodi Tabarelli: “unelettrico per questo inverno e forse anche per il prossimo”, ha detto alla platea. E dire che, soltanto pochi giorni fa, il ministro uscente Roberto Cingolani aveva assicurato “un inverno tranquillo”, perché il gas non manca.: “un ...

