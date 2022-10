Convegno dei Giovani imprenditori | CuzzillaFedermanager | Per crescere ripartire da capitale umano

Il Denaro

Di qui il confronto con Riccardo Di Stefano, presidenteGiovani Imprenditori di Confindustria, riuniti in questi giorni per il loro 37°, dal titolo emblematico: 'Energie. Per cambiare ...Lo scorso 6 ottobre, alludendo al magistero del Vaticano II mentre al Dicastero delle Causesanti e ai partecipanti algiorni precedenti, Francesco ha detto che il popolo di Dio '... Convegno dei Giovani imprenditori, Edoardo Imperiale: Con Pride servizi di innovazione a 350 Pmi - Ildenaro.it Oggi, sabato 15 Ottobre il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà in qualità di relatore al 37° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori promosso da Confindustria. Le emergenz ...L'impresa è e sarà centrale per il nostro futuro. Servono regole e condizioni per permetterle di fare sviluppo, mettendo in campo ...