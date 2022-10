(Di venerdì 14 ottobre 2022) Niente da fare per ildi Dejan, visto che l’esterno delè infatti ai box ormai da qualche settimana per via di un problema muscolare e non sarà a disposizione con l’Everton, come spiega il tecnico Antonio: “Dobbiamo avere un po’ di pazienza e non. Dipende dalla risonanza che farà oggi e da quello che diranno i medici oltre alle sue sensazioni. Anch’io sono stato giocatore ed è importante rispettare le sensazioni di un calciatore. Se è al 100% bene, altrimenti è”. SportFace.

SPORTFACE.IT

... e per par condicio poi i tifosi dei Rangers non potranno andare a Napoli, mentredi un ... GIRONE D fine partita Sporting Lisbona2 - 0 (Paulinho, Arthur) ore 21.00 Olympique Marsiglia ...Il calciatore in prestito dalcontinua a lavorare in palestra e a sottoporsi a innovative terapie alla caviglia, già ... Tottenham, slitta ancora il rientro di Kulusevski. Conte: "Inutile correre stupidi rischi" Harry Winks non vede ancora il campo: l’esordio con la maglia della Sampdoria non avverrà domenica 2 ottobre contro il Monza Harry Winks ha fatto tutto quello che era umanamente possibile per rientrar ...