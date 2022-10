Terremoto all' Aquila | un' altra sentenza assolse le vittime del crollo | Non potevano sapere di una scossa più potente

Leggi su repubblica

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel 2021 un giudice escluse il concorso di colpa per dueche non lasciarono l'appartamento. Un precedente opposto alla decisione più recente del tribunale che ha tagliato i risarcimenti. I parenti degli studenti morti: "Non è una novità, l'anomalia è giudicarli...