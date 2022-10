Stroncato da un infarto l’imprenditore Andrea Parisotto. Aveva 49 anni

(Di venerdì 14 ottobre 2022) E’ morto all’improvviso per un malore, presidente dello Sportsystem e del Museo dello Scarpone.soltanto 49. “Residente a Montebelluna, nella zona più rinomata per lo Sportsystem e per le calzature,– si legge sul Gazzettino, tra i primi a dare la notizia della sua scomparsa -, era non solo un imprenditore ma anche un amante dello sport outdoor e sci. Era stato anche presidente della filiare americana di Scarpa per diversipoi aperto la Ap8 Invent Srl Holding Company, società di investimenti con specializzazione nello sviluppo di piccole imprese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Tribuna di Treviso

... componente del direttivo nazionale di Fratelli d'Italia e dirigente Barilla Spa, è morto... Gianfranco Minuti, Presidente ASI di Messina ci ha lasciato per unche lo ha colpito ...Kwarteng è rimasto in carica per solo 38 giorni, il secondo solo otto in più di quelli per cui rimase in carica nel 1970 Iain Macleod, che morìda un. Nadhim Zahawi che ricoprì la ... Stroncato da un infarto Parisotto, ex ad di Scarpa e presidente di Sportsystem E’ morto all’improvviso per un malore l’imprenditore Andrea Parisotto, presidente dello Sportsystem e del Museo dello Scarpone. Aveva soltanto 49 anni. “Residente a Montebelluna, nella zona più rinoma ...E’ morto nella notte, all’età di 76 anni, l’imprenditore reggiano Erminio «Nino» Spallanzani. Da tempo con problemi di salute, è stato stroncato da un infarto nella sua casa ad Albinea, in provincia d ...