She-Hulk | Attorney at Law | quella nel finale è davvero la voce di Kevin Feige?

Guarda: Attorney At Law su Disney+Un paio d'anni fa, mentre non negava né confermava il coinvolgimento dinella serie(che come abbiamo visto in parte c'è stato), Mark Ruffalo aveva così commentato la possibilità di vedere il suo gigante personaggio verde in un film soltanto a lui dedicato: I due ...Il finale di She-Hulk: Attorney at Law ha sorpreso I suoi fan lasciandoli completamente spiazzati; una domanda però sorge spontanea: quella era sul serio la voce di Kevin Feige In questi giorni si st ...Potrebbe essere una reale eventualità un film su Hulk con Mark Ruffalo assoluto protagonista. Intanto i creativi dei Marvel Studios gettano l'amo.