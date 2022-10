Rabiot | da esubero a titolarissimo | il rinnovo a cifre assurde | non è troppo?

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In questo avvio zoppicante della Juventus,è una delle poche note liete: i numeri del centrocampista sono in continua crescita. Un inizio di stagione non felice per la Juventus. Questo è risaputo, i motivi alla sua base sono molti: la squadra corre poco, e male, poi i tanti infortuni di giocatori fondamentali, e anche un pizzico di sfortuna. Ma nella tempesta che stanno affrontando i bianconeri, Adriensta vestendo il ruolo di capitano. LaPresseIl francese, bistrattato negli anni più per questioni legate al contratto che per la resa in campo, ha avuto una crescita non indifferente rispetto alla scorsa stagione. Stiamo parlando di sole 13 partite, certo, divise tra Serie A e Champions League e nelle qualinon è sempre partito titolare. Allegri però stravede per il francese, aveva speso parole al miele nei suoi ...

Juve Dipendenza

