Adnkronos

... da sempre attenti a differenziare, e questa Amministrazione li hacon un aumento, ...sfida del PNRR e che potrà aggiudicarseli solo se sarà in grado di fare ed elaborare le carte e i......c'è la 22Rassegna dei vini del Piave e Livenza con esposizione e degustazione dei vini(... - A Montebelluna la mostra ' Ecorete Sostenibile ' by Ricrearti per un'esposizione di tanti... Premiati 63 progetti dei bandi di Gilead Sciences 2022 CORBOLA - Il padiglione Icarus di Corbola è stato tra i protagonisti della dodicesima edizione del Premio internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di architettura promosso da ...Al via i nuovi cantieri Lavoras per il 2022. L'assessorato del Lavoro ha pubblicato l'avviso che mette a disposizione oltre 9milioni di euro per i 207 Comuni sardi "virtuosi" nell'ambito del Programma ...