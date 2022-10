Napoli | palazzo a rischio crollo | strada chiusa per tutta la durata dei lavori

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo ildi undi 8 anni a, nel quartiere Arenella, il comune diha deciso di chiudere il tratto di via Orsi dal civico 10 al civico 26 inclusi, per permettere la messa in sicurezza dello stabile. Per questo motivo non sarà più possibile arrivare da piazza Medaglie d’Oro a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Le anticipazioni rivelano che Chiara e Nunzio si saluteranno e lei lascerà, partendo senza il suo fidanzato. Un posto al sole, puntata del 21/10: Jimmy e Bianca fanno indagini a...... giorno del 150° compleanno del Corpo degli Alpini, fondato ail 15 ottobre del 1872. Le ... Davanti alReale ci sono anche i piloti delle Frecce Tricolori, che sabato sorvoleranno in ...L'intervento dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco: quadro preoccupante per le profonde fessure. 15 persone in albergo su iniziativa del Comune ...StampaSgomberati otto nuclei familiari in un palazzo di Via Ligea, a Salerno, in seguito ad un quadro fessurativo ritenuto preoccupante dai vigili del fuoco intervenuti quest’oggi. Sul posto, il sinda ...