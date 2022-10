(Di venerdì 14 ottobre 2022) L'di capitale di Mps "presenta caratteristiche di forte diluizione" e "tale circostanza determina ilche durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una ...

Agenzia ANSA

L'aumento di capitale di"presenta caratteristiche di forte diluizione" e "tale circostanza determina il rischio che ... E' l'avvertimento lanciato dalla, in un richiamo di attenzione, in ...MILANO - Si sblocca il passaggio inche porterà lunedì 17 ottobre a salpare l'aumento di capitale da 2,5 miliardi del Monte dei Paschi di Siena, controllato dal Tesoro che firmerà un assegno da 1,6. Mps: Consob, aumento molto diluitivo, rischio anomalie - Ultima Ora Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 La Consob dice sì all’aumento di capitale del Monte dei Paschi. L’authority di Borsa, si legge ...L'aumento di capitale di Mps "presenta caratteristiche di forte diluizione" e "tale circostanza determina il rischio che durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni si verifichi una fo ...