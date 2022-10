Milan-Chelsea | Cassano | “Rigore e rosso | regola di m…a ma rossoneri hanno avuto orgoglio”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Antonio, intervenuto alla Bobo Tv, è tornato a parlare del match di Champions League tracon ineri che sono stati sconfitti dopo aver giocato in inferiorità numerica gran parte della partita. “Ilè una cosa seria o non lo dai, a maggior ragione con questadi m….a che porta anche all’espulsione – ha spiegato il talento di Bari Vecchia – Ilperò hagrande, perchè anche con l’uomo in meno hala palla per pareggiare e poi per accorciare sul 2-1. Credo che Pioli sia contento e le indicazioni sono positive, al di là del risultato che è stato deciso da un episodio. Sicuramente ilha dimostrato di potersela giocare.” SportFace.

