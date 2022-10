Meteo | nel weekend in arrivo l' ottobrata bis | temperature in salita

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Novità inper ilsul fronterologico. Dopo il maltempo con nubifragi che ha caratterizzato soprattutto il Sud Italia, con un ciclone simil-tropicale dal Tirreno verso lo Ionio e temporali con intensità di 5000 fulmini l'ora sulla Sicilia che hanno causato allagamenti estesi, la situazione vedrà ancora qualche residuo colpi di coda tra Puglia, Calabria e, appunto Sicilia. Poi in seguito, il fronte cambierà in maniera netta. Gli esperti, infatti, hanno confermato l'di un'eccezionalebis a partire daldel 15 e 16 ottobre.

iLMeteo.it

Il dettaglio per il weekend L'ottobrata bis, come è stata definita, inizierà dunqueweekend ed avrà una possibile durata di almeno 10 giorni, fino alla prima settimana di novembre. Considerando ...... nell'Ue le temperature saranno al di sopra della media stagionaleperiodo tra dicembre e ... L'intervista Imprevedibili e disastrosi: gli eventiestremi sono l'altra faccia della crisi ... Meteo Milano Marittima 14/10/2022: poco nuvoloso oggi e nel weekend Queste giornate autunnali continuano ad essere caratterizzate da qualche tratto di anomalia: temperature molto fredde anche al di sotto dei 10°C nel primo mattino ... Come sarà il meteo per il ...Prima udienza del processo che vede imputato l’ex calciatore di Bologna, Palermo, Atalanta e Roma insieme a due ultra dell’Inter: vicenda legata alla cessione di quote di un’impresa edile ...