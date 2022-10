Meduza | ' Putin spinge per il cessate il fuoco per riarmarsi e attaccare nel 2024'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) C'è chi vuole la pace e chi cerca ililsolo per riprendere fiato e uccidere di più. Il Cremlino sta cercando di convincere l'Occidente are l'Ucraina ad accettare unil ...

Sui canali Telegram ucraini è già cominciata la messa in guardia dal "moderato" . Al tempo ... Per, la cui redazione è stata costretta a espatriare dopo il 24 febbraio, questa volontà che ...Secondo quanto scrive, Il presidente russo Vladimirsta veramente considerando l'ipotesi di riprendere i negoziati con l' Ucraina che fallirono in primavera. Ma allo stesso tempo vuole ...Il leader russo per attuare questo piano sarebbe pronto anche a ritirare le truppe da “almeno una parte del territorio occupato della regione di Kherson” mantenendo il controllo sul Donbass ed esclude ...La conferenza stampa del presidente russo al termine del vertice di Astana. «Il nostro obiettivo non è certo quello di distruggere l’Ucraina. Non abbiamo intenzione di ricorrere nuovamente a raid aere ...