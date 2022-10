Mare Nostrum Awards | il Gruppo Grimaldi premia i giornalisti Ecco il bando Vespa presiede la giuria

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Al via domani, sabato 15 ottobre 2022, la XV Edizione del Premioco Internazionale, promosso come ogni anno dalMagazinedel. Il Concorso prevede l’assegnazione finale di 5 premi da 10.000 euro netti ciascuno, per un valore complessivo di 50.000 euro netti. I premi verranno attribuiti dallaInternazionale, composta da eminenti personalità del giornalismo e presieduta da Bruno. Per celebrare l’importante traguardo del quindicesimo anniversario, ildi gara prevede l’ampliamento delle aree tematiche e delle finalità culturali della competizione, in linea con l’evoluzione dello shipping a livello ...