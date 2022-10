Lukaku Inter | c’è la data per il via libera | tutti i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022), c’è laper il viaal ritorno in campo del gigante belga:sulla situazione Slitta di una settimana il ritorno in campo di Romelu, che come spiega Andre Paventi, inviato per Sky Sport alla pinetina, deve prima sottoporsi agli ultimi esami. L’potrà poi riabbracciarlo una volta ottenuto il via. LA SITUAZIONE – «Perc’è un altro passaggio. Farà un controllo di verifica lunedì: con esito positivo il giocatore ritornerà in gruppo. Tutto posticipato di una settimana quindi per stare tranquilli, senza forzare le cose anche visto il rientro di Correa» L'articolo proviene da Calcio News 24.