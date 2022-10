Internet dallo spazio | Amazon lancerà i primi satelliti nel 2023

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI -vuole lanciare all'inizio deli suoidue prototipi diper una rete di connessione. Per farlo utilizzerà un nuovo razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance, partnership tra Boeing e Lockheed. Kuipersat-1 e Kuipersat-2 saranno iad essere lanciati e saranno parte della rete Kuiper della società: una costellazione di 3.236progettati per trasmetterea banda larga, nelle zone più remote del mondo, non coperte o poco coperte dalla Rete. La multinazionale non ha detto quando prevede che isaranno operativi (le autorità di regolamentazione delle comunicazioni statunitensi richiedono ...

