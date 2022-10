(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "non fa, quegli appunti li ha scritti per farli riprendere dai fotografi.…". Così il Presidente di Iv, Ettore, a Tagadà riguardo le considerazioni scritte su Giorgia Meloni da Silviodurante la seduta di ieri per l'elezione del Presidente del Senato.

Il Sannio Quotidiano

Lo ha proclamato il presidente provvisorio dell'Assemblea di Montecitorio Ettoredopo aver ... sottolineando che servirà 'una inversione di tendenza tra potere normativo dele del ......e i senatori - Fontana candidato alla Camera Il calendario - Dal Parlamento all'incarico di... come detto, in missione e con Ettorepresidente di turno e non votante) ma ha ottenuto 22 ... Governo: Rosato, ‘foglietto Berlusconi Cav non fa errori, voleva farlo sapere…’ Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Berlusconi non fa errori, quegli appunti li ha scritti per farli riprendere dai fotografi. Voleva farlo sapere…”. Così il Presidente di Iv, Ettore Rosato, a Tagadà riguard ...Da FISH e FAND disponibilità a continuare nel segno della collaborazione per affrontare i numerosi nodi che il Governo dovrà affrontare in tema disabilità ...