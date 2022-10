GFVip | Cristina Quaranta e Nikita Pelizon | lo scontro continua

(Di venerdì 14 ottobre 2022)no gli scontri tra. In polemica anche Antonino e Elenoire Che tranon scorresse buon sangue era noto da tempo. Anche durante il corso della giornata pare che le due concorrenti abbiano manifestato ulteriori dissapori, sopratutto l’ex di Non è La Rai nei confronti della giovane vip. Cos’è accaduto tra? Come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello VIP,sembra stanca di discutere e chiede un po’ di tregua, mentreafferma che avrebbe preferito avere la possibilità di dormire tranquilla, desiderio che le è stato negato proprio a causa della ...

L'ex schermitrice già aQuaranta aveva espresso delle perplessità su Edoardo. "Edo non è ... Tags: antonellafiordelisi antoninospinalbese belen canale5gfvip7 grandefratellovip ......Quaranta ha parlato della fine di una sua relazione di tre anni nella puntata delandata in onda ieri sera su Canale 5. L'ex volto di ...Cristina arriva in Cortile e coglie occasione per avere un chiarimento con Patrizia dopo quanto accaduto in puntata. In primis, Rossetti contesta l’appoggio di Cristina alle problematiche palesate da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...