Secondo la Procura di Salerno gli indagati, attraverso l'utilizzo diper operazioni inesistenti emesse da società "cartiere" e attestanti lavori di ristrutturazione ed efficientamento ...Oltre all'associazione a delinquere, al riciclaggio, allee ai reati fiscali (180 milioni di euro circa frutto dell'evasione di Iva, accise e Ires), ha retto davanti al gup di Roma pure ... False fatture per intascare 5,6 milioni di Ecobonus, 22 indagati - Cronaca Secondo la Procura di Salerno gli indagati, attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società "cartiere" e attestanti lavori di ristrutturazione ed efficientamento ...Fatture per ristrutturazioni edilizie mai eseguiti: la Finanza scopre la truffa. Sequestro per 5 milioni di euro ...