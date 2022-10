DIRETTA MotoGP | GP Australia 2022 LIVE | dalle 05 10 la FP2 | prosegue il duello Bagnaia-Quartararo

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.10 VIA ALLA FP2!!! 05.07 Da par suo,dovrà dimenticare la brutta prestazione in Thailandia che l’ha visto lontanissimo dal vertice. Il Diablo spera di avere un buon supporto dalla Yamaha che in questo scorcio di stagione sta facendo non poca fatica nel confronto con la Rossa. 05.04 Sarà fondamentale per Pecco trovare con velocità la quadra sulla Ducati per indirizzare nella maniera migliore il lavoro in vista di quello che sarà. 05.01 Gli osservati speciali non potranno che essere Francescoe Fabio: il piemontese dista appena due lunghezze in classifica generale dal francese, campione del mondo in carica. 04.58 Sulla pista di Phillip Island, si prospetta una FP2 particolarmente importante per definire gli assetti in vista delle ...