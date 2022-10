LA NAZIONE

È successo a Cavriglia (Arezzo). La denuncia di Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa: 'Abbiamo da subito messo in campo il nostro ufficio legale. Il responsabile dovrà ...... famoso attore per ruoli in film come "Death Race" e "Ildi giganti"), essendone il ...alla Giudicatrice la sua fedeltà per riottenere il Continental nelle sue piene funzioni e cosìa ... Cacciatore spara a una gattina e la butta in un secchio: morta dopo dieci giorni I fatti sono avvenuti a Punta Caballo, località del comune di Costa Uruguay Sur a circa 120 km da Buenos Aires ...USA - Una battuta di caccia tra zio e nipote si è trasformata in tragedia. Un 12enne è morto colpito da un proiettile sparato dallo zio 47enne, il quale aveva scambiato il nipote per uno scoiattolo. E ...