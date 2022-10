ATP Gijon 2022 | semifinale d’alto rango tra Rublev e Thiem Rinderknech supera Carreno Busta con un tie-break infinito | affronterà Korda

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sul cemento dici aspetta una sfida dall’altissimo livello tecnico. Ladella parte alta del tabellone vedrà impegnati la prima testa di serie Andreye Dominic, che fa un passo deciso verso quel giocatore che incantava le platee fino a due anni fa. Iniziamo proprio dall’austriaco, che ha ragione dell’argentino Francisco Cerundolo, quarto favorito del seeding. Partita molto solida per Dominic, chiusa con soli 11 errori non forzati ed il 48% dei punti in risposta. Per lui è la secondadella stagione dopo quella raggiunta a Gstaad, quando venne eliminato da Matteo Berrettini in luglio. Buonissimi segnali anche da, che aveva di fronte un brutto cliente come Tommy Paul. Il russo ha la meglio concedendo una sola pallanel ...