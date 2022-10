Atp Firenze 2022 | programma ed orari semifinali sabato 15 ottobre con Musetti

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il, glie l’ordine di gioco delledel torneo ATP 250 diper la giornata di15. Tutto pronto sul cemento toscano per il penultimo atto: grande appuntamento non prima delle ore 20.30 con l’azzurro Lorenzo, che andrà a caccia di un posto in finale. Di seguito ilcompleto. CAMPO CENTRALE Non prima delle ore 16: Wolf vs (Q) Ymer Non prima delle ore 20.30: Auger-Aliassime/Nakashima vs (3)SportFace.