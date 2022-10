Atalanta | Djimsiti tra i 20 convocati | verso il tutto esaurito contro il Sassuolo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Calcio. Dopo quasi due mesi il difensore torna a disposizione di Gasperini per la partita di sabato 15 ottobre al Gewiss Stadium (ore 20,45). Quasi 18mila i biglietti venduti, maglia speciale per il 115° compleanno del club.

Verso il tutto esaurito e col ritrovato Berat. Due buone notizie per l'alla vigilia della partita contro il Sassuolo, sabato 15 ottobre al Gewiss Stadium alle 20,45 (diretta su Sky e Dazn). Il difensore albanese, reduce dalla ...Difensori - Maehle, Okoli,, Zortea, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Soppy. Centrocampisti - Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic. Attaccanti - Muriel, Boga, Lookman, Hojlund.Benvenuti sulla diretta di Atalanta-Sassuolo, gara valida per la 10^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, sabato 15 ottobre, alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Canale Sa ...Quella contro gli emiliani sarà la partita in cui i nerazzurri festeggeranno i 115 anni dalla fondazione della società, con una maglia speciale ...