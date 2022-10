Alla Camera lo striscione contro Lorenzo Fontana | No a un presidente omofobo pro Putin

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "No a unpro". È quanto si legge su unoesposto questa mattina sui banchi dell'aula di Montecitorio Alessandro Zan e Rachele Scarpa, del Pd, appena iniziata la seduta per l’elezione del...

12.47 Salvini: ieri incidente, ma governeremo "Sono felice",ha dichiarato Salvini dopo l'elezione di Lorenzo Fontanapresidenza della, parlando con i cronisti in Transatlantico. Poi un commento sullo striscione contro Fontana aperto in aula da esponenti del Pd,"se lo potevano risparmiare",essere "......dellacon 222 voti. E' il sedicesimo presidente e il secondo esponente della Lega a ricoprire la terza carica dello Stato, dopo Veronica Pivetti (dal 1994 al '96 nella XII legislatura)....Le opposizioni hanno deciso di giocare a carte scoperte, annunciando in anticipo le proprie candidature. Il Pd ha votato Guerra (77 voti). Il terzo ...(Adnkronos) – “E’ con forte gratitudine e grande commozione che mi rivolgo a voi per ringraziarvi per la fiducia espressa nei miei confronti”. Lorenzo Fontana, eletto presidente della Camera, apre cos ...