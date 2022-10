Addio ai Bootcamp di X Factor 2022 | le scelte di Ambra e Dargen D’Amico

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Xsta per entrare nel vivo della sedicesima edizione. Il programma è diviso in diverse fasi. Le prime servono per scegliere i concorrenti da portare ai Live, mentre le ultime sono improntate sulla semifinale e sulla finale. Durante lo scorso appuntamento è andato in onda l’ultimo. Si tratta di un momento molto delicato, fondamentale per l’ingresso ufficiale dei cantanti nel programma. Fedez e Rkomi, durante la puntata del 6 Ottobre, hanno avuto modo di prendere le loro decisioni. Nella puntata di ieri, invece, è stato il turno diAngiolini e a. Abbonati subito a Sky per non perdere i prossimi appuntamenti con X! XAngiolini fa la sua scelta: ecco chi ha selezionato ...