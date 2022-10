Ucraina | sondaggio | “Per il 60% degli italiani Zelensky deve scendere a patti con Putin”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il 60%vuole chetrovi un compromesso con, mentre soltanto il 27% è convinto che sia necessario sostenere fino all’ultimo il presidente ucraino contro il leader russo. A rilevarlo è uncondotto da Nando Pagnoncelli (Ipsos) per Di Martedì, nella puntata andata in onda l’11 ottobre, dal quale emerge che il percorso auspicabile per la risoluzione del conflitto consiste nell’uso della diplomazia e, dunque, nell’apertura di un dialogo con il capo del Cremlino. La rilevazione arriva a poche settimane dalla manifestazione della pace di metà novembre “apolitica e senza bandiere di partito” proposta dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, convinto che l’Unione europea, “totalmente appiattita su una strategia anglo-americana”, debba “farsi promotrice di una ...