Senato | Speranza | ' grazie Liliana Segre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "'In Italia il principale ancoraggio è la Costituzione repubblicana che, come disse Piero Calamandrei, non è un pezzo di carta, ma il testamento di 100mila morti caduti nella lunga lotta per la libertà, che non inizia nel settembre 1943 ma che vide come capofila Giacomo Matteotti'.". Così Robertosu Fb.