Calderoli | “Faccio un passo indietro | La Russa sarà presidente del Senato” Salvini | “Ora un governo che duri cinque anni”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “L’accordo è stato raggiunto, è prevalso l’interesse del Paese. Ioun, Ignazio Ladel“. A dirlo è stato Roberto, in lizza per ricoprire il posto della seconda carica dello Stato. Poco prima di arrivare a Palazzo Madama, ilre della Lega ha spiegato chel’esponente di Fratelli d’Italia il prossimodel. “Siamo coesi e pronti con unche durerà”, ha detto Matteo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"C'è l'accordo sul nome di La Russa. Volentieriun passo indietro per il bene del paese". Lo dice il leghista Roberto, il cui nome era stato sostenuto dalla Lega per la Presidenza di Palazzo Madama, entrando al Senato. .Ore 10:21 -: "C'è accordo du La Russa, ioun passo indietro" È Robertoa sciogliere i dubbi sul fatto che la Lega sia pronta a rinunciare alla guida del Senato. "Volentieri ...Inizia la prima chiama alla Camera. Calderoli annuncia l'intesa per il Senato: "Faccio un passo indietro, c'è l'accordo sul nome di La Russa" ...Ignazio La Russa sarà il ventunesimo presidente del Senato dalla nascita della Repubblica italiana. Dopo ventiquattro ore di intense ...