Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 12 10 22

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)da quant’è che va in onda, oltre un ventennio giusto? Ecco, in vent’anni io non ho mai visto una coppia meglio assortita di Sara Ricci e quel Davide. Pazzesco, giuro! Patetici uguali. Furbetti uguali. Egocentrici uguali. Una combo di siffatta perfezione raramente ci è passata davanti, lì dentro. Che di solito quando si tratta di coppie o potenziali tali (escludendo chi da subito fila d’amore e d’accordo, viaggiando alla stessa velocità e puntando agli stessi obiettivi, come per esempio Isabella Ricci e Fabio Mantovani) c’è sempre uno dei due che è palesemente più avanti dell’altro. Uno che vuole l’esclusiva, l’altro che ancora accetta i numeri di mezzo parterre. Uno che pensa al grande giorno e l’altro che invece mira ai followers (o ad essere la guest star della sagra della porchetta, a seconda dell’anagrafe). Tra Sara e Davide, invece, ...