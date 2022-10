UFFICIALE – Tutti i convocati per Napoli-Ajax | c’è la decisione per Osimhen

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Diramata la listadeidelin vista della sfida di Champions League contro l’in programma questa sera alle 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Poche le ufficialità che si attendevano, una di queste riguardava Victorche dopo essersi tornato ad allenare con i compagni è pronto a fare ritorno anche sul terreno di gioco. Il nigeriano torna nella lista deidopo l’infortunio rimediato in Champions contro il Liverpool. Assente invece nelle fila azzurre Amir Rrahmani, il difensore sarà out fino al 2023 come appreso dagli esami effettuati nella giornata di ieri. Infortunio Rrahmani Di seguito idelper la gara contro l’: PORTIERI: Meret, Sirigu, ...

L'arbitro croato gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Ivan Bebek, coadiuvato ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. L'incontro sarà visibile anche su Sky Sport ... alla piattaforma streaming di Amazon ti ricordiamo che Prime Video è gratis per 30 giorni per i nuovi iscritti oppure per 90 giorni con la promozione Prime Student. L'hashtag è #...