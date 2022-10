Ucraina | forze Kiev riconquistano altre 5 città nel Kherson

RaiNews

ANCORA ESPLOSIONI Tre civili, inclusa una bambina di 6 anni, sono rimasti feriti durante la notte a Nikopol, nell'meridionale, in seguito ad un pesante attacco dellerusse: lo ha reso ...Nella vasta campagna missilistica di lunedì scorso contro Kiev e le principali città dell', ad esempio, learmate russe hanno lanciato 83 missili da crociera, 43 dei quali sarebbero ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 230 - Kiev: Mosca ha colpito 30% infrastruttura energetica - Kiev: Mosca ha colpito 30% infrastruttura energetica