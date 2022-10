Ryan Reynolds scherza rivelando il suo regalo di compleanno per Hugh Jackman

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)sta festeggiando il suoha rivelato in modo ironico il suoha svelato in modo ironico quale è stato il suodiper, il suo amico con cui condividerà finalmente la scena in occasione di Deadpool 3. L'attore canadese ha ideato un dono davvero speciale per l'interprete di Wolverine, da sempre molto attivo a teatro e una star dei musical. Su Twitterha scritto: "Buon. Questo anno ti darò il dono di essere davvero peggio di te nel cantare e ballare. Ma almeno ci sono Will e Octavia!". Il ...

Una notizia esaltante per i fan, che difficilmente sarà messa in ombra da un'altra novità relativa al prossimo film con. Il comico e attore T. J. Miller ha infatti messo bene in chiaro ...Oggi Apple Original Films ha presentato il teaser trailer dell'attesa commedia musicale natalizia 'Spirited - Magia di Natale' , interpretata da Will Ferrell,e Octavia Spencer. Spirited - Magia di Natale: sinossi Ogni vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente ( Will Ferrell ) sceglie un'anima perduta da redimere attraverso la visita ...Oggi Apple Original Films ha presentato il teaser trailer dell'attesa commedia musicale natalizia Spirited - Magia di Natale ...Oggi Apple Original Films ha presentato il teaser trailer dell'attesa commedia musicale natalizia "Spirited - Magia di Natale", interpretata da Will Ferrell, ...