Qarabag FK vs Olympiacos – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’continuerà a cercare la sua prima vittoria in Europa League giovedì 13 ottobre quando affronterà ilFK. I padroni di casa sono a soli tre punti dai leader del Gruppo G, ma arrivano a questa partita con un record di sei partite da imbattuti. Il calcio di inizio diFK vsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitaFK vs: a che punto sono le due squadreFK Ilè stato impressionante negli ultimi tempi, con prestazioni fantastiche sia in attacco che in retroguardia e ha messo insieme sei partite di fila senza sconfitte. Filip Ozobic ha segnato l’unico gol della partita nel fine settimana, quando ilha sconfitto il Gabala in Azerbaijan Premier ...