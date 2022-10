Napoli | Giuntoli | «Poche operazioni | ma mirate»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le parole del direttore sportivo del, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Ajax Il ds del, Cristiano, ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d’inizio diAjax. Di seguito le sue parole. FILOSOFIA – «Noi cerchiamo tutti gli anni di migliorare. A volte ce l’abbiamo fatta altre meno ma alla fine conta il campo. Abbiamo dato al mister delle alternative con caratteristiche diverse dove tutti possono giocare con tutti. Questa è la filosofia della costruzione». PERMANENZA – «Sto benissimo al, ho ancora due anni di contratto e sono legato alla famiglia De Laurentiis. Grazie ad Aurelio abbiamo potuto creare in questo momento qualcosa di carino. Per cui non ci sto pensando in questo momento». STRATEGIA – «Noi ...