Napoli-Ajax | Giuntoli | ” Abbiamo fame e ambizione Mi vogliono altri club? Rispondo così”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), Cristianods degli azzurri commenta il cammino della squadra di Spalletti in serie a e in Champions. Cristianoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di: “Come ci si sente ad essere l’immagine più bella del calcio italiano in questo momento? Ne siamo molto orgogliosi. Per molti anni siamo stati sottovalutati, come calcio italiano, ma noi sappiamo fare un buon calcio e verremo fuori alla grande: ne sono convinto. Serata storica? Sì, molto importante, perché battere l’ci permetterebbe di passare il turno e, paradossalmente, di gestire anche le forze. Sarà una gara molto difficile. All’andata l’non era al 100%, oggi sarà diverso. Ora, anche senza Osimhen, continuiamo a ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quarta giornata della Champions League 2022/2023: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match, quarta giornata della Champions League 2022 - 23. TOP: Kvaratskhelia, Lozano, Lobotka FLOP: Bassey ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 4ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Zwayer. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Napoli Ajax, le probabili formazioni della sfida. In casa partenopea si devono fare i conti con l’assenza dell’infortunato Rrhamani, ai box per una lesione ai tendini dell’adduttore. Napoli (4-3-3): ...Il Napoli è in vantaggio 2-0 contro l’Ajax allo Stadio Maradona alla fine del primo tempo. I partenopei sono a 45 minuti dalla matematica qualificazione agli ottavi con un altra prova spettacolare.