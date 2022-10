Milan-Chelsea | Tonali | “L’arbitro ci ha creato un problema | tutto troppo esagerato”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il centrocampista del, Sandro, ha commentato la sconfitta subita contro il. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset Infinity+: “Credo che siamo partiti molto bene con l’aiuto e la spinta dei nostri tifosi.ci haun, con un rigore e un rosso che in Champions mi sembrano un po’. Se fossi stato nelnon avrei dato neanche il rigore. In una competizione così, ad un quarto d’ora dall’inizio. Non possiamo scegliere noi gli arbitri, hanno mandato questo e ha fatto una pessima gara. Noi ci abbiamo messo il cuore per 70 minuti grazie ai 70mila di San Siro”. SportFace.

Altro k.o. per ilin Champions League. La squadra di Stefano Pioli cade in casa contro ilper 2 - 0 con i gol di Jorginho su rigore ...La moviola di Maccabi Haifa - Juventus e. MACCABI - JUVE (Lahoz) Un paio di sbavature per l'esperto Mateu Lahoz. La più evidente al 67' quando Cornud con una spinta vigorosa stende Cuadrado a tu per tu con Cohen: sarebbe ...Serata complicata per il Milan. La squadra rossonera, proprio come a Stanford Bridge ha subito una sconfitta dal Chelsea. Si tratta di una sconfitta che pesa ai fini della classifica. Il risultato ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo la sconfitta dei suoi ragazzi, contro il Chelsea allenato da Potter. Il tecnico rossonero si concentra subito sull’episodio che ha ...