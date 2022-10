Juve | il Jerusalem Post esalta il Maccabi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Entusiasmo alle stelle in Israele per la vittoria delHaifa sulla, la prima dal 2002 ad oggi in Champions League Ha avuto una certa eco la storica vittoria delHaifa sullantus. Ill’ha definita «uno dei più grandi sconvolgimenti nella storia dello sport israeliano», ricordando che il successo sui bianconeri ad opera dei Verdi non è stato solo il primo nella competizione di quest’anno, ma è stata anche il primo in Champions League dal 2002, quando sconfissero il Manchester United 3-0 in una partita casalinga giocata a Cipro, a causa della Seconda Intifada in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24.